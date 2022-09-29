СМИ: в Мелитополе заметили движение российской техники в сторону Запорожья

Через оккупированный Мелитополь шла колонна российской техники и живой силы в сторону Запорожья, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Мелитополь.

"Последние дни враг значительно активизировался и пытается укреплять свои позиции, перебрасывая технику в Запорожском и Херсонском направлениях" , — говорится в сообщении.

Как пишут в Telegram-канале, по объездной на улице Воинов Интернационалистов наблюдается передвижение колонн техники и личного состава.

"Мелитопольцы наблюдали, как в сторону Запорожья проехали 2 тентованных КамАЗа с людьми, потом седельный тягач на лафете и следом 2 УРАЛа с людьми" , — уточняется в сообщении.

Официально ни украинская, ни российская стороны не комментировали этот инцидент.