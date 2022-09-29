Украина накопила почти 14 миллиардов кубометров газа на зиму

В украинских подземных хранилищах уже накоплено почти 14 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона при целевом показателе в 14,5-15 млрд кубов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба.

В Минрегионе ожидают, что в первой декаде октября показатель готовности к отопительному сезону должен приблизиться к 100%. Сейчас он составляет 88%. Отмечается, что уже разработаны антикризисные планы каждой области.

По информации министра энергетики Германа Галущенко, сейчас на украинских складах находится около 2 млн тонн угля и почти 14 млрд куб. м газа в подземных хранилищах. Премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу перед "Нафтогазом" и Минэнерго увеличить к началу отопительного сезона количество газа, угля и мазута.

По результатам работы Штаба было дано задание "максимально ускориться в вопросе накопления энергоресурсов" и разработать планы их сбережения в осенне-зимний период. В частности, сообщили в правительстве, рассмотреть возможности оперативного увеличения собственной добычи газа и угля, корректировки энергобалансов и стимулирования уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы.

Напоминаем:

В среднем по всем областям Украина готова к началу отопительного сезона на 88%, в ближайшие недели планируется выйти на полную готовность.

Украина к отопительному сезону планирует накопить до 15 млрд кубометров газа и рассчитывает получить дополнительные 2 млрд кубов от США.