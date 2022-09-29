WP: Сенат США одобрил выделение 12,4 млрд долларов Украине

Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Washington Post.

Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.

Законопроект еще должна поддержать Палата представителей, в которой голосование назначено на пятницу, 30 сентября.

Ранее мы писали, что американские законодатели включили 12,4 млрд дополнительной помощи Украине в проект государственного бюджета.

Также РБК-Украина писало о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет, кроме 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.