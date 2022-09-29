Кулеба - о новых санкциях ЕС: надо ударить по Путину сильнее

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз к более жестким санкциям против России, поскольку предложенные блоком, по его мнению, не соответствуют масштабам нынешней эскалации в войне, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Предложенные элементы будущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабам эскалации Путина и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС ударить по Путину сильнее, чтобы остановить его. Это решающий момент" , - говорится в заметке.

The suggested elements of the upcoming EU sanctions package on Russia do not correspond to the scale of Putin’s escalation and the threat he poses to Europe and the whole world. We encourage the EU to hit Putin harder in order to stop him. This is a crucial moment. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2022

Как сообщалось, в среду Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят в частности запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

Также в проекте восьмого пакета санкций, которые подготовила Европейская комиссия, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

Кроме того, ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.

В ЕС ожидают, что договоренность о следующем пакете санкций против России или, по крайней мере, основная часть пакета, будет до саммита на следующей неделе.