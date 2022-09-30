Альтернативную Нобелевскую премию впервые получила украинка

Украинская правозащитница Александра Матвийчук, глава организации "Центр Гражданских Свобод" (ЦГС), получила премию "За правильный образ жизни" 2022 года (Right Livelihood Award), которую также называют альтернативной Нобелевской премией, пишет Володимир Костирін, РБК-Украина.

Матвийчук стала первой украинкой, отмеченной такой премией. Всего на сегодняшний день награду получили 190 лауреатов из 74 стран. Имена нынешних лауреатов были объявлены 29 сентября в Стокгольме.

В этом году фонд RLAF рассмотрел 175 номинантов из 77 стран. Жюри Right Livelihood заявило, что Матвийчук и ЦГС получили награду за "создание устойчивых демократических институтов в Украине" и моделирование пути к международной ответственности за военные преступления, совершаемые во время российской агрессии.

"Сейчас мы переживаем очень драматический период украинской истории, мы боремся за свободу во всех смыслах. Мы боремся за свободу быть независимым государством, мы боремся за свободу быть украинцами, мы боремся за свободу демократического выбора. Мы платим за это достаточно высокую цену. Так что эта премия - жест поддержки нашей борьбы в целом и моей работы в частности" , - отметила Матвийчук.

Как говорится в обосновании организаторов, правозащитница и возглавляемая ею организация играют важную роль в укреплении украинского гражданского общества и национальных институций с 2007 года и являются частью новаторских международных усилий по обеспечению ответственности за военные преступления и другие нарушения.

В самом "Центре Гражданских Свобод" рассказали, что этой премией отметили работу Матвийчук "по документированию военных преступлений и нарушений прав человека", что делает возможным привлечение к ответственности военных преступников РФ.

"В сфере международного права Матвийчук и ЦГС давно выступают за присоединение Украины к Международному уголовному суду. Эта работа стала особенно важной в контексте войны России против Украины, став примером для документирования военных преступлений и нарушений прав человека" , - говорят организаторы.

Что это за премия

Альтернативная Нобелевская премия – Right Livelihood Award – была основана в 1980 году. Штаб-квартира Right Livelihood находится в Стокгольме, а офис – в Женеве. Фонд имеет консультативный статус ООН.

Награждение лауреатов за защиту прав человека, защиту окружающей среды и мира проходит каждый год. Призовой фонд составляет 3 миллиона шведских крон (около 9,7 миллиона гривен). Он пополняется за счет добровольных пожертвований.

Почему называют альтернативой "нобелевке"

Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно четырем людям или организациям, которых, по мнению основателя фонда, шведско-германского мецената Якоба фон Икскюля, проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.