Politico: Британия хочет присоединиться к новому политическому формату ЕС

Великобритания сигнализировала европейским партнерам, что премьер Лиз Трасс не только хочет посетить первый саммит Европейского политического сообщества, но и стать хозяйкой следующего.﻿ Об этом, cо ссылкой на издание Politico, сообщает Украинская правда.

Европейское политическое сообщество - это новосозданная конфигурация европейских стран, лидеры которых стремятся регулярно встречаться. В клуб, который впервые соберется 6 октября в Праге, входят лидеры ЕС, стран-кандидатов, таких как Украина, Западные Балканы и Турция, а также соседей, которые не желают вступать в Евросоюз, таких как Норвегия, Швейцария.

Великобритания сделала объявление о том, что она готова принять следующую встречу, о которой ранее не сообщалось, на закрытой встрече в четверг.

По словам чиновников, представитель Британии предложил изменить название клуба на "Европейский политический форум". По словам одного из чиновников, Молдова - еще одна страна, которая не является членом ЕС - также предложила провести следующий саммит.

Источник в правительстве Британии подтвердил, что страна потенциально заинтересована в проведении дальнейших встреч, но отметил, что другие страны также заинтересованы в этом.

Первая встреча на следующей неделе будет посвящена войне России в Украине и энергетической безопасности. По словам британских чиновников, Трасс стремится принять участие в обсуждении вопросов миграции и энергетической безопасности, но остается скептически настроенной относительно необходимости создания еще одного многостороннего форума.

Для Трасс возвращение к европейскому политическому проекту является высокорискованным вариантом в чувствительное время. Евроскептическая Консервативная партия избрала ее своим новым лидером меньше месяца назад, и она уже борется за сохранение своей репутации после катастрофических первых нескольких недель.

В условиях, когда Британия столкнулась с полномасштабным финансовым кризисом из-за объявления Трасс о масштабном сокращении налогов, она не может позволить себе разозлить своих коллег. Остается выяснить, насколько члены Консервативной партии, избиратели и коллеги по парламенту поддержат ее план вновь сблизиться с Европой. Бывший министр кабинета министров Дэвид Лидингтон, который не поддержал решение о выходе Британии из ЕС, заявил в четверг вечером, что такой шаг был бы "очень желательным развитием событий".