Страны ЕС введут налоги на сверхдоходы энергокомпаний

Министры энергетики 27 стран-членов ЕС встречаются в пятницу, 30 сентября, чтобы утвердить чрезвычайные сборы с сверхприбылей энергетических компаний. Кроме того, того они начнут переговоры о следующем шаге по решению энергетического кризиса в Европе - возможно, о потолке цен на газ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Министры обсуждают меры, предложенные Брюсселем на прошлой неделе, чтобы попытаться сдержать скачок цен на энергоносители, который вызывает рекордно высокую инфляцию и угрожает рецессией.

Они включают в себя налог на избыточную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе, полученную в 2022 или 2023 году, еще один сбор на избыточные доходы, которые производители дешевой электроэнергии получают от резкого роста цен на электроэнергию, и обязательное сокращение потребления электроэнергии на 5% в периоды пиковых цен.

Дипломаты из нескольких стран были уверены, что министры одобрят пакет в пятницу.

Потолок цен на газ

Затем министры обсудят следующий шаг ЕС по сдерживанию ценового кризиса, который, по мнению многих стран, должен заключаться в потолке цен на газ, в то время как другие, в первую очередь Германия, по-прежнему выступают против.

"В вопросе о ценовом потолке нет ничего близкого к консенсусу" , - сказал дипломат из одной из стран ЕС.

Пятнадцать стран, включая Францию, Италию и Польшу, на этой неделе обратились в Брюссель с просьбой предложить предельную цену на все оптовые сделки с газом, чтобы сдержать инфляцию.

Европа должна ограничить цены на газ на "высоком и достаточно гибком уровне, чтобы позволить Европе привлечь необходимые ресурсы", говорится в записке Бельгии, Греции, Польши и Италии, объясняющей их предложение.

Среди противников есть Германия и Нидерланды, которые говорят, что ограничение цен на газ может привести к тому, что страны будут испытывать трудности с привлечением поставок, если они не смогут конкурировать по цене с покупателями на мировых рынках газа этой зимой.

Дипломат из одной страны ЕС сказал, что эта идея имеет "значительные недостатки и риски для безопасности поставок", поскольку Европа приближается к зиме с дефицитом энергии, после того как Россия сократила потоки газа в Европу в ответ на санкции Запада против Москвы за вторжение в Украину .

Европейская комиссия также выразила сомнения и предложила ЕС вместо этого перейти к более ограниченным версиям ценового потолка.

Ограничение оптовых цен на газ потребует "значительных финансовых ресурсов" и может работать только в том случае, если будет запущена новая организация для распределения и доставки дефицитных запасов топлива между странами, говорится в документе, опубликованном в четверг.

Скорее, странам ЕС следует рассмотреть вопрос об ограничении цен на российский газ или о введении ограничения цен ЕС конкретно на газ, используемый для производства электроэнергии, говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия предложила установить верхний предел цен на российский газ, но отложила эту идею из-за сопротивления со стороны стран Центральной и Восточной Европы, опасавшихся, что Москва отомстит, прекратив поставки оставшегося газа, который она им до сих пор поставляет.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен заявила, что страны, выступающие за ограничение цен, активизируют свои усилия, чтобы найти предложение, которое могли бы поддержать другие страны ЕС.

"Мы предпримем дальнейшие шаги с Германией, с Австрией, со всеми теми странами, которые сегодня все еще имеют предостережения" , - сказала она.

Она добавила, что для финансирования экстренных закупок газа потребуется всего до 2 млрд евро, если цены превысят лимит ЕС, поскольку большая часть европейского импорта подпадает под действие долгосрочных контрактов и/или поступает по трубопроводам. Это, по ее словам, меркнет по сравнению с суммами, которые сейчас тратят страны ЕС по отдельности на то, чтобы помочь своим потребителям пережить скачок цен.

В четверг Берлин предложил защитный механизм в размере 200 млрд евро, включая снижение цен на газ и снижение налога с продаж на топливо, чтобы защитить компании и домохозяйства в Германии от воздействия резкого роста цен на энергоносители.