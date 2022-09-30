Генштаб: Россия за сутки потеряла 8 БПЛА, 2 самолета и 500 военных

Генштаб: Россия за сутки потеряла 8 БПЛА, 2 самолета и 500 военных
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно свежим данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 8 беспилотников, 2 самолета, вертолет и около 500 человек личного состава. 

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – 59080 (+500) человек ликвидировано; 
  • танков – 2338 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин – 4932 (+23) ед;
  • артиллерийских систем – 1391 (+6) ед;
  • РСЗО – 333 (+2) ед;
  • средств ПВО – 176 (+1) ед;
  • самолетов – 264 (+2) ед;
  • вертолетов – 225 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8);
  • крылатых ракет – 246 (+0);
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17) ед;
  • специальной техники – 131 (+0).

Данные уточняются.

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