Генштаб: Россия за сутки потеряла 8 БПЛА, 2 самолета и 500 военных
Согласно свежим данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 8 беспилотников, 2 самолета, вертолет и около 500 человек личного состава.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.09 ориентировочно составили:
- личного состава – 59080 (+500) человек ликвидировано;
- танков – 2338 (+13) ед;
- боевых бронированных машин – 4932 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 1391 (+6) ед;
- РСЗО – 333 (+2) ед;
- средств ПВО – 176 (+1) ед;
- самолетов – 264 (+2) ед;
- вертолетов – 225 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8);
- крылатых ракет – 246 (+0);
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17) ед;
- специальной техники – 131 (+0).
Данные уточняются.