Инфляция в еврозоне в сентябре достигла рекордных 10%

Годовая инфляция в еврозоне в сентябре 2022 года достигла рекордных 10%, увеличившись почти на 1% по сравнению с показателями августа.﻿ Об этом, со ссылкой на предварительные оценки статистического ведомства ЕС Евростат, сообщает Европейская правда.

При этом ожидается, что по итогам сентября самый высокий годовой показатель будет в энергоносителях (40,8% по сравнению с 38,6% в августе), за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак (11,8% по сравнению с 10,6% в августе), неэнергетических промышленных товаров (5,6% против 5,1% в августе) и услуг (4,3% против 3,8% в августе).

В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

В Германии, по предварительным данным, сентябрьский уровень инфляции составил 10%, что является наибольшим с 1951 года показателем.