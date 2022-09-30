ВСУ освободили город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана
По данным аналитиков DeepState и по сообщению главаря "ДНР" Дениса Пушилина, украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.
На видео, появившемся в сети, украинский военный говорит "Ямполь наш" рядом с Ямпольским учебно-воспитательным комплексом.
"Сейчас Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - заявил Пушилин.
В то же время, российские СМИ сообщают, что российские войска "оставили Ямполь и Дробышево".