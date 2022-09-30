ВСУ освободили город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана

По данным аналитиков DeepState и по сообщению главаря﻿ "ДНР" Дениса Пушилина, украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.

На видео, появившемся в сети, украинский военный говорит "Ямполь наш" рядом с Ямпольским учебно-воспитательным комплексом.

"Сейчас Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются" , - заявил Пушилин .

В то же время, российские СМИ сообщают, что российские войска "оставили Ямполь и Дробышево".