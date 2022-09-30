Что крипто-набеги управляющих активами означают для розничных инвесторов

Растущая тенденция традиционных управляющих активами вкладываться в цифровые активы набирает обороты — как отмечалось в статье финансового директора Huobi Group Лили Чжан о растущем институциональном интересе к этому классу активов.

Недавние известные примеры включают Abrdn, который приобрел долю в Archax, регулируемой цифровой бирже в Великобритании; BlackRock, у которого есть институциональный биткойн-траст и технологическая платформа, связанная с Coinbas, Charles Schwab, запустивший крипто-ETF, и Schroders, купившая в июле управляющего цифровыми активами Forteus.

Эти события обнадеживают, поскольку они не только отражают растущее признание криптовалют в индустрии управления активами, но и расширяют базу розничных инвесторов, представляя цифровые активы тем, кто предпочитает инвестировать в известные и надежные имена.

Сроки этих шагов, многие из которых произошли после спада на рынке криптовалют в мае, также говорят об уверенности компаний в цифровых активах, несмотря на ослабление настроений инвесторов.

Почему управляющие активами обращаются к криптовалюте

Часть энтузиазма можно отнести к FOMO — страху упустить выгоду, — как отмечает Financial Times в редакционной статье. Утверждая, что управляющие активами должны быть открыты для нескольких вариантов финансирования, в публикации говорится, что криптовалюты могут помочь хеджировать портфели искушенных инвесторов, подобно другим альтернативным активам, таким как вино или золото.

Хотя на данный момент неясно, смогут ли криптовалюты восстановить свою утраченную стоимость после обвала рынка, история показала, что некоторые части рынков продолжают процветать даже после того, как лопнули пузыри. Опередив кривую, эти управляющие активами могут лучше подготовиться к запуску цифровых валют центрального банка, когда они наращивают свои возможности и ноу-хау в базовой технологии блокчейна.

Действительно, FT приводит веские доводы в пользу перехода традиционных фондов в цифровые активы: «(Это) вполне возможно использовать технологии, предпринимательский дух и инновации криптовалюты, оставаясь при этом на расстоянии вытянутой руки от самого класса активов».

Что в этом для обычных инвесторов

Что это означает для обычных инвесторов, в частности для тех, кто воздерживался от покупки криптовалют из-за опасений по поводу волатильности их цен?

Такие люди могут предпочесть сделать свои первые инвестиции в криптовалюты через традиционных управляющих активами, учитывая репутацию последних, регулируемый статус и установленный послужной список. Если это придаст таким инвесторам больше уверенности, это может помочь им сделать первые шаги к превращению криптовалют в ключевую часть своего портфеля.

Также не исключено, что такие инвесторы, накопив опыт и знания в своих криптоинвестициях, перейдут к цифровым биржам, таким как Huobi Global. Этот сценарий становится более правдоподобным с усилением регулирования индустрии цифровых активов, а также по мере того, как такие игроки, как Huobi Global, стремятся к соответствующему росту во всем мире.

Когда больше пользователей криптоплатформ получат защиту от нормативных требований и отраслевого соответствия, это еще больше сократит разрыв цифровых активов с традиционными инвестициями и ускорит рост первых.

Хотя еще неизвестно, наберут ли обороты первоначальные криптовалютные набеги управляющих активами, эта тенденция должна приветствоваться как индустрией цифровых активов, так и инвесторами. Для последнего увеличение числа традиционных фондов с предложениями криптовалюты может привести к большей защите и обучению инвесторов. Это может быть только хорошо, когда все сводится к увеличению ваших денег во все более нестабильном и неопределенном мире.

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