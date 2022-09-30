Президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, сообщает РБК-Украина.

Все что известно об объявлении Путиным аннексии и главных заявлениях российского диктатора - читайте ниже в материале.

Первые подробности

Россия аннексирует четыре региона Украины

Об аннексии украинских территорий Путин объявил сразу во вступительном слове.

"Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской "народных республик", жители Запорожской и Херсонской областей… состоялись "референдумы", их итоги подведены, результаты известны, люди свой выбор сделали. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России "Донецкой народной республики", "Луганской народной республики", Запорожской области и Херсонской области" , - заявил он.

Он также выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит создание "четырех новых субъектов Российской Федерации".

Манипуляция Уставом ООН

Путин также назвал присоединение новых территорий якобы неотъемлемых правом их населения, "закрепленным в первой статье Устава ООН".

"Где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Это право основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков" , - добавил он.

В своей речи Путин упомянул "русские подвиги во времена Новороссии".

Что известно о выступлении Путина

Показательная публичная аннексия сегодня в Кремле назначена на 15:00. Церемония запланирована в Георгиевском зале на 15:00 по киевскому времени.

На мероприятии присутствуют и представители оккупационных властей оккупированных территорий, которые Кремль решил аннексировать, а также депутаты Госдумы и другие гости.

Известно, что на Красной площади Москвы уже смонтировали сцену для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - Россия".

Пропагандистские лозунги вывесили, вероятно, для "объемного выступления Путина", о котором раньше и говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как проходит процедура аннексии?

Следует отметить, что процедура аннексии четырех областей Украины (под контролем Украины находится значительная часть территории Донецкой и Запорожской областей и небольшая часть Херсонской) пройдет как это было в 2014 году с Крымом.

То есть выстраивается следующая последовательность действий:

1. Признание "независимости" территорий: что касается так называемых "ЛНР" и "ДНР", то Россия сделала это еще 21 февраля 2022 года, а сегодня ночью Путин признал и псевдонезависимость Запорожской и Херсонской областей.

2. Главари оккупированных территорий представляют Путину так называемые "предложения" по вхождению в состав РФ". Этот шаг оккупанты уже выполнили - сегодня стало известно, что глава Кремля уведомил Госдуму РФ о предложениях "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России.

3. Разработка проектов международных договоров о "принятии в РФ территорий и образовании новых субъектов". После чего Путин должен одобрить их.

4. Глава Кремля подписывает отдельный "договор" с каждым представителем оккупационных властей в "ЛНР", "ДНР", Запорожской и Херсонской областей, а после этого вносит проект конституционного закона о принятии новых территорий.

5. Эти договоры направляют в Конституционный суд РФ "на проверку соответствия конституции РФ", затем их должны ратифицировать российская Госдума и Совфед.

Переговоры между Украиной и РФ сошли на нет

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав РФ" вообще сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.

Мир предупреждал Россию

Добавим, кроме Украины, страны Запада, так и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов, устроенных РФ в четырех областях Украины на оккупированных российскими войсками территориях.

США и их союзники уже объявили или готовятся объявить новые санкции против России.