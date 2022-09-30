Путин предложил Украине переговоры после объявления аннексии
Президент РФ Владимир Путин после оглашения аннексии украинских территорий предложил Киеву "сесть за стол переговоров". Однако исключил любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит его заявление во время выступления в Кремле.
"Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст", - заявил Путин.
Глава Кремля считает фейковые результаты "референдумов" якобы волеизъявлением самих жителей территорий этих четырех областей.
"Киев должен уважительно относиться к выбору "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру", - говорит Путин.
Напомним, как и ожидалось сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.