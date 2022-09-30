Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с главой Пентагона
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.
"Провел телефонный разговор с министром обороны США. Обсудили новости с фронта, Рамштайн 6 и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время.
Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины.
Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли", - сообщил Резников.