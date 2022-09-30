Подоляк: РФ придется просить о коридоре для солдат в котле под Лиманом

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе города Лиман Донецкой области, если Кремлю есть до них дело, сообщает Новое время.

В Twitter он напомнил, что 8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском. Тогда ВСУ согласились выйти без оружия, но РФ нарушила слово и колонну украинцев расстреляли.

"Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат" , — пишет он.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки войск СергейЧереватый сообщил, что операция по окружению российской группировки возлеЛимана находится «на этапе завершения». ВСУ взяли под огневой контроль все пути к городу.

Утром 30 сентября появилась информация, что ВСУ вошли в поселок Ямполь.