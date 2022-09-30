Британия ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной

Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает Европейская правда.

Как сообщается на сайте британского правительства, в санкционный список Британии 30 сентября добавлено одно имя. Это Эльвира Набиуллина.

Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если оно есть, будут заморожены, а въезд в страну - запрещен.

Напомним, по данным СМИ, Набиуллина пыталась уйти в отставку после вторжения в Украину, но Путин ей отказал.

Как известно, 30 сентября президент РФ подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

Ожидается, что это приведет к введению новых санкций против России союзниками Украины на Западе.