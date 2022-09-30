Генштаб: в России установили "тарифы" за отсрочку от мобилизации

В Хабаровском крае РФ взятка за отсрочку от мобилизации составляет 100 тысяч рублей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

"В РФ продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тысяч рублей, что является практически недосягаемой суммой для большинства местного населения".

Генштаб также сообщает, что оккупационное командование пытается принимать меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которые планируется задействовать в районе проведения боевых действий.

В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, которые остались работать на оккупированной территории. Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения росгвардии с целью подавления вероятного сопротивления местного населения.

В пятницу противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Утром 30 сентября российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, нанесли ракетный удар по колонне гражданского автотранспорта, которая с гуманитарной целью передвигалась по территории Запорожской области. Удары были нанесены ракетами ЗРК "С-300". По предварительной информации, погибли по меньшей мере 25 человек, значительно больше – получили ранения.

Кроме того, для разрушения гражданской инфраструктуры городов, враг продолжает использовать ударные БпЛА "Shahed-136" иранского производства.

От вражеских ударов пострадало более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодатовка и Миролюбовка.

Противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии различных типов:

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Уды, Стрелечье, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск;

направлении - в районах населенных пунктов Уды, Стрелечье, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск; на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Голубые Озера;

направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Голубые Озера; на Бахмутском направлении - Соледар, Спирное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк;

направлении - Соледар, Спирное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка;

направлении - Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко.

направлении - в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко. На Запорожском направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Зализнычное, Дорожнянка, Новополье, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.

направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Зализнычное, Дорожнянка, Новополье, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское. На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новогригорьевка, Партизанское, Киселевка, Благодатовка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Отрадовка и Бахмутское.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага.