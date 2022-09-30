Экстренный брифинг Столтенберга по Украине: основные заявления

На фоне российской аннексии украинских территорий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит экстренный брифинг. Кроме того, Украина объявила о том, что подает заявку на членство в альянсе, сообщает РБК-Украина.

Сайт приводит основные заявления генсека НАТО.

Брифинг Столтенберга

Сможет ли Украина вступить в ускоренном порядке?

По словам Столтенберга, каждая демократическая страна в Европе имеет право подать заявку на вступление в НАТО. Ему задали вопрос о том, может ли Украина вступить в ускоренном порядке, но конкретно на него он не ответил.

"Мы снова и снова говорим, что НАТО остается открытым. Союзники НАТО в этом году встречались в Мадриде и там было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать, в какие оборонные альянсы вступать. Конечно, решение о членстве должно приниматься всеми 30 членами. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помогать Украине защищаться от российского вторжения. И это наша основная цель" , - отметил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, это реакция на незаконную аннексию оккупированных Россией регионов.

До этого в Кремле президент России Владимир Путин подписал так называемые договоры о "присоединении" территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также фактически объявил их аннексию.