G7 обещает экономические последствия для РФ из-за аннексии территорий Украины

Министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в совместном заявлении осудили аннексию украинских территорий Россией 30 сентября и пообещали новые экономические санкции, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, обнародованном в пятницу.

"Усилия президента Путина по включению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации знаменуют новое дно вопиющего пренебрежения Россией международного права и являются еще одним примером неприемлемых нарушений Россией суверенитета Украины, Устава Организации Объединенных Наций и принципов и обязательств, совместно согласованных Парижской хартией. Мы никогда не признаем ни этих предполагаемых аннексий, ни фальшивых "референдумов", проводимых под дулом пистолета" , - говорится в заявлении.

Министры обещают, что G7 будут налагать дополнительные экономические расходы для России, а также для лиц и организаций в России и за ее пределами, "оказывающих политическую или экономическую поддержку этим нарушениям международного права".

"Мы твердо поддерживаем право Украины защищаться от агрессивной войны России и ее неоспоримое право восстановить свой суверенитет" , - заявили министры.

Они осудили безответственное внедрение Россией ядерной риторики.

"Это не мешает и не помешает нам поддерживать Украину столько, сколько потребуется" , - заверили министры.

Напомним, 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

После этого Украина подписала заявку на ускоренное вступление в НАТО и отказалась от переговоров с РФ при президентстве Путина.