Нацбанк: МВФ может предоставить Украине дополнительные $1,3 млрд

Международный валютный фонд расширил программу экстренного финансирования, в результате чего Украина сможет получить до 1,3 млрд долларов дополнительной помощи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Соответствующее решение Совет исполнительных директоров МВФ утвердил 30 сентября. Им предусмотрено расширение инструментов антикризисного финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

Это расширение, или "антишоковое продовольственное окно", предусматривает предоставление дополнительной антикризисной помощи странам, которые страдают от существенного дефицита платежного баланса, вызванного глобальным продовольственным кризисом.

"Украина планирует воспользоваться этой возможностью и будет обращаться за дополнительной помощью в сумме около 1,3 млрд долл. США от МВФ" , - заявили в НБУ.

"После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре".