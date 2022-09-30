Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия в пятницу, 30 сентября, представила новые рекомендации, касающиеся выдачи виз гражданам страны-агрессора России, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что уклонение россиян от мобилизации не обязательно означает, что они против войны как таковой. Она также подчеркнула: нельзя исключать, что россияне, которые пытаются уехать от мобилизации в Евросоюз, представляют угрозу безопасности или международным отношениям стран ЕС или блока в целом.

Еврокомиссия представила новое руководство по поводу выдачи виз россиянам, которое включает более строгую оценку обоснованности поездок, более строгий пересмотр уже выданных виз, скоординированные проверки на внешних границах ЕС, комплексные проверки граждан России и так далее. Некоторые из новых рекомендаций:

страны-члены ЕС должны применять строгий подход при оценке обоснованности поездки и не должны принимать заявления на получение шенгенской визы от россиян, находящихся в третьих странах, для краткосрочного пребывания или транзита — их нужно направлять в соответствующие консульства, как правило, в России;

страны ЕС должны проводить тщательную индивидуальную оценку того, имеет ли гражданин России право на получения визы на «гуманитарных основаниях»;

страны ЕС должны применять строгий подход при пересмотре виз, выданных гражданам РФ. При наличии оснований для аннулирования или отзыва визы пограничник может принять такое решение независимо от страны ЕС, которая выдала визу;

наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону. Пограничники должны скоординированно оценивать, соответствует ли гражданин РФ условиям въезда, и не допускать, чтобы после отказа во въезде в одну страну-член россиянина пустили в другую;

при индивидуальной оценке пограничные службы должны учитывать, что разрешение на въезд в Шенгенскую зону россиянину во время того, как его страна ведет незаконную военную агрессию против кандидата в ЕС Украины, может нанести серьезный ущерб международным отношениям, и принимать во внимание «текущий геополитический контекст». При этом лица, у который есть «законный интерес покинуть территорию России», должны иметь возможность въехать в ЕС.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя. После этого россияне начали массово покидать страну.

По данным Министерства обороны Великобритании, количество выехавших из страны россиян, вероятно, превышает численность всех сил вторжения, которые были задействованы Россией в феврале 2022 года.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.