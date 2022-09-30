В пятницу, 30 сентября, украинские десантники освободили Дробышево в Донецкой области. Населенный пункт находится в 9 км от временно оккупированного Лимана, сообщает Новое время.

В сети появилось видео с обращением украинских военных из освобожденного населенного пункта.

Дробышево освободили украинские воины из 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Дробышево находится всего в 9 км к северу от временно оккупированного Лимана. Утром 30 сентября появилась информация, что ВСУ вошли в поселок Ямполь. Он находится примерно в 17 километрах на юго-восток от Лимана.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что операция по окружению российской группировки возле Лимана находится «на этапе завершения». ВСУ взяли под огневой контроль все пути к городу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если Кремлю есть до них дело.