Подоляк: Украина вела консультации с НАТО перед подачей заявки

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре Украина проводила консультации с Альянсом, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона в пятницу, 30 сентября, советник рассказал, что «предварительные консультации действительно проводились в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц и государства, и блока НАТО».

"…Все «цели», которые РФ ставила перед собой, аннулированы украинской стороной. Одна из них была не допустить продвижения Украины в НАТО. Мы зафиксировали: есть Украина, в Украине есть своя внешняя политика, [которая] будет реализовываться максимально эффективно и так, как нам нужно" , — добавил Подоляк.

Он также отметил, что у Украины есть огромный опыт участия в войне большой интенсивности современного типа, которого нет ни у одной страны НАТО, поэтому для Альянса «важно, чтобы Украина была в составе НАТО».

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском безопасностном договоре.