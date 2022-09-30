Израиль не признает аннексию РФ оккупированных территорий Украины

Израиль не признает аннексию Российской Федерацией временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля в Twitter.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию четырех областей Россией. Израиль неоднократно повторял эту четкую позицию, включительно с последними днями" , - сказано в сообщении.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Причем четыре оккупированных области хотят объединиться в один новый федеральный округ РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией только при правлении нового президента.