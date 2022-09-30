Канада и страны Балтии поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО
После подачи Украиной заявки на вступление в Альянс в ускоренном порядке министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Канады заявили, что поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО, сообщает Деловая столица.
Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовали на своих страницах в Twitter одинаковые сообщения в поддержку членства Украины в НАТО.
"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают принятие Украины в НАТО так быстро, как это возможно. Вдохновляющая смелость Украины может только укрепить наш союз", — говорится в заявлении балтийских дипломатов.
В свою очередь министр иностранных дел Канады Мелани Жоли также высказалась за вступление Украины в Североатлантический Альянс.
"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО и всегда были за Украину в НАТО. Мы считаем, что Украина должна быть частью НАТО", — сказала Жоли на пресс-конференции в Вашингтоне.
Новость о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО прокомментировал также госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Политика США не изменилась, мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО, но для этого существует процесс, которого страны должны придерживаться", — цитирует Блинкена "Голос Америки".
Напомним, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по процедуре, которая будет "соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества", то есть в ускоренном порядке.
Для вступления страны в НАТО необходимо одобрение всех членов Альянса, которых сейчас 30.