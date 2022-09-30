Канада и страны Балтии поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО

После подачи Украиной заявки на вступление в Альянс в ускоренном порядке министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Канады заявили, что поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО, сообщает Деловая столица.

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовали на своих страницах в Twitter одинаковые сообщения в поддержку членства Украины в НАТО.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают принятие Украины в НАТО так быстро, как это возможно. Вдохновляющая смелость Украины может только укрепить наш союз" , — говорится в заявлении балтийских дипломатов.

В свою очередь министр иностранных дел Канады Мелани Жоли также высказалась за вступление Украины в Североатлантический Альянс.

"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО и всегда были за Украину в НАТО. Мы считаем, что Украина должна быть частью НАТО" , — сказала Жоли на пресс-конференции в Вашингтоне.

Новость о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО прокомментировал также госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Политика США не изменилась, мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО, но для этого существует процесс, которого страны должны придерживаться" , — цитирует Блинкена "Голос Америки".

Напомним, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по процедуре, которая будет "соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества", то есть в ускоренном порядке.

Для вступления страны в НАТО необходимо одобрение всех членов Альянса, которых сейчас 30.