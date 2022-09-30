Буданов сделал прогноз об окончании войны: скоро все закончится

Грядущей зимой война в значительной степени стихнет, а весной состоится выход на границы Украины 1991 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"Скоро это закончится... Где-то в конце мая я рассказал, как алгоритм будет происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас нехорошим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения по восстановлению территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год" , - отметил Буданов.

Руководитель ГУР также отметил, что выход на админграницы Украины произойдет до конца весны, возможно, немного раньше. В днях можно ошибаться, но не в алгоритмах.

Ранее Буданов заявил, что Российская Федерация действительно может попытаться захватить Одессу в следующем году. По его словам, Россия продолжит делать свое, но ничего у нее в Украине не получится.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины война закончится тогда, когда "мы вернем свое, а лишнее нам не нужно".