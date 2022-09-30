Россия заблокировала в ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН на заседании в пятницу наложила вето на резолюцию S/2022/720 с осуждением так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и требованием вывода российских войск, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит трансляция заседания.

Четыре страны - Китай, Индия, Габон и Бразилия - во время голосования воздержались, остальные 10 членов Совета Безопасности поддержали резолюцию, подготовленную Соединенными Штатами и Албанией. Для принятия резолюции было бы достаточно минимум девяти голосов членов Совбеза без вето постоянных членов.

В документе осуждается "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины", которые "не имеют никакой юридической силы". Также в резолюции содержится призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

При обсуждении постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя обвинил США в "непристойности": мол, вынесение на голосование резолюции с осуждением действия постоянного члена Совбеза нарушает устоявшуюся практику и провоцирует Москву на применение права вето.

В ответ постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее, где отсутствует право вето, чтобы показать, что мир "все еще на стороне суверенитета и защиты территориальной целостности".

Как известно, оккупанты провели с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

А 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

США, Великобритания и Канада ввели против России дополнительные санкции.