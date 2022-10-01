Генштаб: для войны Россия задействует курсантов военных училищ

Для войны в Украине российское военное руководство преждевременно задействует курсантов военных училищ - из-за недостатка, прежде всего, офицерских кадров, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаб ВСУ 1 октября.

В Тюменском военном училище будет досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в воинские части, комплектуемые мобилизационным резервом.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для подготовки полков мобилизационного резерва, что осуществляется на базе полигонов неподалеку Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для этих подразделений планируют мероприятия подготовки и слаживания сроком не более месяца, с выбытием в район боевых действий в Украине.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиаударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО. Пострадало более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатовка, Сухой Ставок и Отрадовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;

- в районах населенных пунктов Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка; на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка и Спорное;

- в районах населенных пунктов Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка и Спорное; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Парасковеевка;

- в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Парасковеевка; на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;

- в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь; на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.

- в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка. на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.

- в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка. на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Степная Долина, Мирное, Сухой Ставок, Ольгино и Архангельское.

За сутки ВСУ отбили атаки противника неподалеку Нью-Йорка, Зайцево и Соледара. Наша авиация нанесла 11 ударов. Поражен опорный пункт противника, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 ЗРК. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три БпЛА и вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 11 пунктов управления различного уровня и 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону поражения попали еще 14 военных объектов врага - склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.