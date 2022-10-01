Днепропетровская ОВА: россияне из "Градов" и артиллерии обстреляли Никополь

В ночь на 1 октября россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольский район российские войска накрыли Градами и тяжелой артиллерией пять раз. Больше всего досталось Никополю, куда прилетело более 30 российских снарядов. Людей не задело" , — говорится в сообщении.

В результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более тысячи семей остались без света. Энергетики уже чинят линии.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших.