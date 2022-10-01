Мэр Николаева: оккупанты нанесли ракетный удар, повредили дом
Ракетным ударом по жилому дому в Николаеве оккупанты РФ разрушили квартиры на двух этажах. Пострадавших в результате атаки нет, сообщает Новое время.
Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич в субботу, 1 октября.
По его словам, ракета С-300 разрушила квартиры на пятом и четвертом этажах, в окрестных домах вылетели окна. Также в результате удара пострадали автомобили, припаркованные во дворе.
Сейчас на месте работают коммунальщики: убирают территорию от обломков, мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт.