Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию, сообщает Новое время.

Об этом говорится в его указе, опубликованном на сайте главы государства 30 сентября.

Так, Зеленский внес изменения в свой указ от 29 декабря 2021 года "Об освобождении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Согласно новому указу, запланированная на октябрь-декабрь демобилизация "отложена на срок не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Призыв, который должен пройти в эти месяцы, отменен.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможности объявления дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб. По его словам, "есть определенные шаги, в частности, связанные с формированием резервов, их подготовкой".