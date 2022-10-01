Всемирный банк предоставит Украине 530 миллионов долларов финпомощи

Всемирный банк заявил о выделении дополнительных 530 млн долларов на помощь правительству Украины для удовлетворения насущных потребностей, вызванных вторжением России в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Финансирование осуществляется через кредитные гарантии Великобритании (500 млн долларов) и Дании (30 млн долларов) в рамках проекта государственных расходов на поддержку административной способности в Украине.

"На сегодня Всемирный банк мобилизовал почти 13 млрд долл США для экстренного финансирования Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых 11 млрд долларов США было выплачено полностью" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства должны пойти на поддержку способности правительства, включая предоставление основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.