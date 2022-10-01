Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине
За прошедшие сутки в Украине погибли более 500 российских военных, а также ВСУ уничтожили один вертолет.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 59610 (+530) человек ликвидировано,
- танков – 2354 (+16),
- боевых бронированных машин – 4949 (+17),
- артиллерийских систем – 1397 (+6),
- РСЗО – 336 (+3),
- средств ПВО – 176,
- самолетов – 264,
- вертолетов – 226 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),
- крылатых ракет – 246,
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18),
- специальная техника – 131.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.