Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

За прошедшие сутки в Украине погибли более 500 российских военных, а также ВСУ уничтожили один вертолет.

Об этом говорится﻿ в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 59610 (+530) человек ликвидировано,

танков – 2354 (+16),

боевых бронированных машин – 4949 (+17),

артиллерийских систем – 1397 (+6),

РСЗО – 336 (+3),

средств ПВО – 176,

самолетов – 264,

вертолетов – 226 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),

крылатых ракет – 246,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18),

специальная техника – 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.