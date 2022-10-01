Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

За прошедшие сутки в Украине погибли более 500 российских военных, а также ВСУ уничтожили один вертолет.

Об этом говорится﻿ в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 59610 (+530) человек ликвидировано,
  • танков – 2354 (+16),
  • боевых бронированных машин – 4949 (+17),
  • артиллерийских систем – 1397 (+6),
  • РСЗО – 336 (+3),
  • средств ПВО – 176,
  • самолетов – 264,
  • вертолетов – 226 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),
  • крылатых ракет – 246,
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18),
  • специальная техника – 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

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