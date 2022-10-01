Экспорт из Финляндии в Россию сократился на 70%

Внешняя торговля Финляндии с Россией в июле серьезно сократилась, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила финская таможня.

Экспорт в Россию упал более чем на 70%, а импорт из России – на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В целом, дефицит внешней торговли Финляндии еще больше увеличился. Стоимость экспорта выросла на 18%, а стоимость импорта – на 30%.

Основными торговыми партнерами страны оставались Германия и Швеция.

Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов с 30 сентября. Также стало известно, что Финляндия хочет полностью отказаться от импорта сжиженного газа из РФ.