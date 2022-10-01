Гайдай: в "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов

По состоянию на утро 1 октября в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала FreeДом.

"Оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий: или попытаться прорваться, или сдаться, или всем вместе погибнуть. Там их около 5 тысяч, точной цифры пока нет" , – сообщил он.

Глава ОВА подчеркнул, что 5 тысяч – это колоссальная группировка в окружении. По его словам, такого еще не было в принципе.

Гайдай добавил, что сейчас все пути подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана уже отрезаны.