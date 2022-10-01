Энергоатом: оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан оккупантами по дороге от станции до Энергодара и со завязанными глазами увезен в неизвестном направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова.

"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом — он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции" , — заявил Котин.

Он призвал немедленно уволить руководителя станции и вернуть его к исполнению службы на АЭС.