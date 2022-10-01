Энергоатом: оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС

Энергоатом: оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС
Фото: facebook.com/energoatom.ua

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан оккупантами по дороге от станции до Энергодара и со завязанными глазами увезен в неизвестном направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова.

"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом — он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", — заявил Котин.

Он призвал немедленно уволить руководителя станции и вернуть его к исполнению службы на АЭС.

"Особенно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом привлечь все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", — добавил Котин.

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