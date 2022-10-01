Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление $12,3 млрд помощи

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о предоставлении помощи Украине на сумму $12,35 млрд, сообщает Украинская правда.

"Спасибо Джо Байдену за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере $12,35 млрд. Накануне законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства" , – заявил Зеленский в Twitter.

Президент напомнил, что закон предусматривает финансирование оборонных программ, а также предоставление "мощной прямой бюджетной поддержки Украине".

"Эта помощь сегодня важна как никогда. Мы должны и в дальнейшем совместно противодействовать агрессии РФ!" , – подытожил Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден подписал﻿ закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановления работы государственных учреждений и предусматривает выделение 12,3 миллиарда долларов помощи Украине