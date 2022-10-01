ОВА: оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области

За минувшие сутки, 30 сентября, российские военные обстреливали населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области, есть раненые, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Были обстреляны районы населенных пунктов: Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов произошли пожары на агропромышленном объекте и в многоквартирном доме.

С ранениями госпитализированы два человека: в Изюмском районе ранения получила женщина 53 лет, в Харьковском — на растяжке подорвался мужчина 39 лет.