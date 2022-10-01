В минобороны Германии отреагировала на намерение Украины вступить в НАТО

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт осторожно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что он подаст заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.

Свою позицию она высказала в ходе визита в Молдову.

Ламбрехт согласилась с тем, что Украина имеет право выбирать те союзы, к которым она хочет присоединиться. Однако, по ее словам, вступление в НАТО связано с определенными требованиями, и этот вопрос должны обсудить 30 стран Альянса вместе. При этом во внимание, по ее словам, нужно принимать акутальную ситуацию в Украине.

"Германия не будет здесь делать никаких шагов сама" , - сказала Ламбрехт.

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

В то же время, поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.