СНБО ввел санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Отмечено, что санкции введены «к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».

В перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, в списке фигурируют:

дети и родственники российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения;

представители региональных элит и властей России;

олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;

коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;

представители т.н. правительств «ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан – т.н. международных наблюдателей, участвовавших в референдумах на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

Как сообщил источник издания, осведомленный с решением ведомства, в списке оказался российский олигарх Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман, которому принадлежит в Украине "Альфа-банк", сменивший название на Sense.