СНБО ввел санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Отмечено, что санкции введены «к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».
В перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, в списке фигурируют:
- дети и родственники российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения;
- представители региональных элит и властей России;
- олигархи и их близкое окружение;
- артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
- коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
- представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;
- представители т.н. правительств «ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.
Также приняты санкции против иностранных граждан – т.н. международных наблюдателей, участвовавших в референдумах на временно оккупированных территориях Украины.
Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.
Как сообщил источник издания, осведомленный с решением ведомства, в списке оказался российский олигарх Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман, которому принадлежит в Украине "Альфа-банк", сменивший название на Sense.