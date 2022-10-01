Разведка Британии: РФ столкнулась с дефицитом высокоточных ракет

Российские оккупанты ударили зенитной ракетой по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Это свидетельствует о том, что Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов, особенно высокоточных ракет, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании.

"30 сентября 2022 года российские войска почти наверняка нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от города Запорожье. Местные власти сообщают о гибели 25 гражданских лиц. Боеприпасом, вероятно, была российская зенитная ракета дальнего радиуса действия, использовавшаяся для нанесения удара по наземным целям" , - говорится в сообщении.

Упомянутые ракеты - это ресурс с высокой ценностью, отметили в британской разведке. Их главная задача - уничтожения самолетов и снарядов во время обстрела. Запас этих ракет у России ограничен, считают в ведомстве.

"Ее использование для наземной атаки почти наверняка было обусловлено общим дефицитом боеприпасов, особенно высокоточных ракет большой дальности" , - говорится в сообщении.

РФ расходует ценные военные ресурсы в попытках достичь тактического преимущества, но при этом она убивает гражданских. Причем после так называемых "референдумов" и попытки аннексии Россия называет жителей региона "своими", отметили в минобороны Британии.