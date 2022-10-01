Наев: Беларусь держит у границ Украины до 7 батальонно-тактических групп

Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. Пока там продолжаются тренировки военных и налаживание инфраструктуры для сил РФ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Нам известно, что Республика Беларусь является союзником РФ в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства Беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы Беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп" , - рассказал Наев.

Он подчеркнул, что уже около полугода продолжаются систематические учения на территории Беларуси, в которых вовлечены как их Вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности.

"На территории Беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил РФ" , - говорит Наев.

Впрочем, по его словам, в настоящее время случаев усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечено.

"Но нам известно, что такая угроза может произойти в дальнейшем" , - обратил внимание Наев.

Отметим, как сообщалось ранее в разведке, семь батальонно-тактических групп могут насчитывать в среднем от 4000 до 6000 личного состава.