Генштаб: Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами
30 сентября Испания отправила военный медицинско-транспортный самолет своих воздушных сил с медикаментами для Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в субботу, пишет "Европейская правда".
Самолет C-295 в пятницу вылетел из Испании в направлении Польши. Там он заберет восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию.
Также самолет транспортирует 300 кг медикаментов, следующих в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты других сфер помощи.
Самолет перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых комплектов и респираторов. В Польше имущество будет передано представителям Украины по ее запросу и послужит для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны.
В начале сентября Испания отправила самолет с боеприпасами для крупнокалиберной полевой артиллерии для Украины.
Ранее сообщалось, что Испания направила Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили.