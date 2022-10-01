Глава Энергоатома: РФ пытается передать Запорожскую АЭС "Росатому"
Российская Федерация пытается передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании "Росатом". Оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом пишет The Guardian.
По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, российские военные пытаются заставить украинский персонал подписать соглашения для работы в "Росатоме".
Заявление Котина прозвучало после того, как оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Как отметил Котин, вероятно, российские военные пытаются заставить Мурашова принять шаг россиян по захвату ЗАЭС.