Одна из труб "Северного потока-2" опустела в результате утечки

Давление на газопроводе "Северный поток-2" стабилизировалось после того, как одна из труб опустела, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Датского энергетического агентства в Twitter.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что на газопроводе "Северный поток-2" достигнуто стабильное давление. Таким образом, это указывает на то, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась" , - сказано в сообщении агентства.

Напомним, 27 сентября стало известно о трех утечках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи предположили, что утечку могли вызвать подводные взрывы, которые были зафиксированы возле труб газопроводов.