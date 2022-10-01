Япония инициирует новые санкции стран G7 против РФ – премьер

Япония планирует предложить странам G7 ввести более жесткие санкции против России и возглавит обсуждение восстановления Украины, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида.

По словам премьера, Япония также будет сотрудничать с другими странами "Большой семерки" и более широким международным сообществом в дальнейшей поддержке Украины.

Кишида также отметил, что МИД Японии изучает, когда оно сможет вновь открыть свое посольство в Киеве, что, по его словам, важно для тесных контактов между Японией и Украиной.

Напомним, что Япония предоставила Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставила несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Также ранее стало известно, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, которые считаются спорной территорией.