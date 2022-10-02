Резников: Украина овладела более чем 300 стандартами НАТО

Украинские военные овладели более чем 300 стандартами НАТО. Украина уже стала членом Альянса де-факто, но осталось стать им де-юре, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

"Украина овладела более чем 300 стандартами НАТО. За шесть месяцев войны мы овладели "натовским" оружием, причем очень сложным. Артсистемы 155-го калибра, MLRS, зенитные установки Gepard и многое другое" , - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что украинские военные проходили и проходят обучение на этих системах и успешно их используют на поле боя.

Ранее также Резников заявил, что в секторе обороны Украина сотрудничает с НАТО более глубоко, чем некоторые его формальные члены. Украина и дальше будет углублять фактическую интеграцию в сфере обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что решение Украины уже поддержали четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.