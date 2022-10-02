Пашинян о возможности выхода Армении из ОДКБ: есть опасения

Существование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находится под вопросом после того, как она "не выполнила свои обязанности" во время эскалации между Арменией и Азербайджаном, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Недавно, в результате контактов с рядом коллег из ОДКБ, я заметил, что в ОДКБ тоже фиксируют, что определенные общественные настроения в Армении очень быстро развиваются. В ходе разговора даже было сказано, что есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ. Я же сформулировал обратное, моя реакция была такой, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении" , - заявил Пашинян.

По его словам, такое заявление "является не простой игрой слов и имеет очень серьезное содержание".

Он подчеркнул, что ранее в ОДКБ заверяли, что для них граница между Арменией и Азербайджаном является "красной линией".

"Когда в прошлом году произошли события на участках Сотка и Хознавара (в районе Нагорного Карабаха - ред.), мы, естественно, обратились в ОДКБ и получили очень странный ответ, что граница не демаркирована и не делимитирована. Отсюда возник вопрос: где проходит эта красная линия?" , - добавил премьер.

Пашинян отметил, что ответ на этот вопрос является важным не только для Армении, но и для самой организации.

"Потому что сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит сказать, что нет ОДКБ, потому что ОДКБ имеет зону ответственности, которая обозначена границами. Если нет границы, то нет зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации" , - рассказал он.

Также армянский премьер настоял на фиксировании организацией "акта агрессии против Армении".