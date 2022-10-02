Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о заявке Украины на членство в Альянсе, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Политики договорились поддерживать контакт по поводу заявки Украины на вступление.

Кроме того, они обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Добавим, что решение Украины уже поддержали четыре страны - Канада, Литва, Латвия и Эстония.

Ранее Кулеба отметил, что требования НАТО по вступлению Украины в Альянс могут быть похожие на те, что были выдвинуты Евросоюзом.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников отметил, что в секторе обороны Украина сотрудничает с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены.