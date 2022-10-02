Bloomberg: новые санкции США против РФ не окажут серьезного влияния

В пятницу США ввели санкции против сотен российских чиновников, законодателей, членов семей и предприятий. Однако эти меры не окажут влияния на способность президента РФ Владимира Путина поддерживать экономику своей страны, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

"Это поднимает фундаментальные вопросы по эффективности санкций, несмотря на то, что на бумаге администрация Байдена выглядит масштабно" , - говорится в сообщении.

Многие санкции до сих пор не оказали существенного влияния на войну в Украине и не поколебали решимости Путина продолжать ее, несмотря на неоднократные неудачи.

"Наглая аннексия Путиным регионов Украины и его угроза применить ядерное оружие для защиты захвата земель требовали какого-то ответа. Для администрации Байдена это сводилось к необходимости послать сигнал, сообщить странам, которые могут быть склонны поддерживать российское правительство и работать с его ключевыми финансовыми чиновниками, что они могут наконец оказаться не на той стороне политики санкций США" , - добавили в издании.

Кроме энергетического сектора, возникает вопрос, насколько уязвимыми могут оказаться санкции США в отношении известных российских чиновников и граждан.